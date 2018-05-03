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Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу на месте трагедии в Кемерово
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    Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу на месте трагедии в Кемерово

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    Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу на месте трагедии в Кемерово

    Кемерово, 3 мая. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл возложил цветы к народному мемориалу на месте пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

    3 мая исполнилось 40 дней с момента страшной трагедии. Напомним, пожар 25 марта в «Зимней вишне» унес жизни более 60 людей, большинство из которых — дети.

    Патриарх Кирилл возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово. К торговому центру в этот день местные жители несут цветы, игрушки, свечи.

    Также в церемонии принимали участие полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев, мэр Кемерово Илья Середюк и многие другие представители власти, а также духовенства.

    Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу на месте трагедии в Кемерово

    Ранее сообщалось, что панихида по погибшим в Кемерово прошла в Петербурге.

    Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу на месте трагедии в Кемерово

    Автор: Катерина Тимошенская
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