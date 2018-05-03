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Песков прокомментировал обращение «Ренова» за поддержкой правительства РФ из-за санкций
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    Песков прокомментировал обращение «Ренова» за поддержкой правительства РФ из-за санкций

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    Песков прокомментировал обращение «Ренова» за поддержкой правительства РФ из-за санкций

    Москва, 3 мая. Вопрос об обращении бизнес-группы «Ренова» за государственной поддержкой из-за антироссийских санкций Вашингтона является темой правительства РФ, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как передает корреспондент ФАН, правительству он переадресовал вопрос представителей СМИ о соответствующей просьбе «Реновы».

    «Понимаю о чем вы, это тема правительства», — сказал Песков.

    Напомним, ранее в четверг СМИ сообщали о том, что бизнес-группа «Ренова» обратилась к российскому правительству с просьбой о предоставлении преференций после того, как попала в санкционный список США.

    Новые антироссийские санкции Вашингтон ввел в начале апреля. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. В настоящее время в РФ продолжается работа над законопроектом об ответных мерах на антироссийские санкции США.

    Автор: Юлия Майорова
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