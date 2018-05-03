Песков прокомментировал обращение «Ренова» за поддержкой правительства РФ из-за санкций

Москва, 3 мая. Вопрос об обращении бизнес-группы «Ренова» за государственной поддержкой из-за антироссийских санкций Вашингтона является темой правительства РФ, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент ФАН, правительству он переадресовал вопрос представителей СМИ о соответствующей просьбе «Реновы».

«Понимаю о чем вы, это тема правительства», — сказал Песков.

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщали о том, что бизнес-группа «Ренова» обратилась к российскому правительству с просьбой о предоставлении преференций после того, как попала в санкционный список США.

Новые антироссийские санкции Вашингтон ввел в начале апреля. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. В настоящее время в РФ продолжается работа над законопроектом об ответных мерах на антироссийские санкции США.