Песков прокомментировал данные о постепенном снижении расходов на оборону

Москва, 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расходы на оборону будут постепенно сокращаться, так как широкомасштабная работа по техническому обновлению армии практически завершена.

Накануне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли оружием и тенденциях в военных расходах основных стран-игроков. В докладе отмечается серьезное сокращение расходов на армию в России. В 2017 году их уровень упал на 20% и составил 66,3 миллиарда долларов, что является первым случаем снижения с 1998 года.

«Президент говорил, что в России и в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден. Расходы имеют тенденцию к постепенному снижению», — сказал Песков, комментируя информацию о сокращении расходов на армию в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные расходы РФ будут постепенно сокращаться. По словам главы государства, в 2018 году военный бюджет России составит 2,8% от ВВП, после чего его объем начнет постепенно сокращаться. Президент также добавил, что в течение последних лет России удалось осуществить масштабное перевооружение армии и завершить структурные преобразования Вооруженных сил РФ.