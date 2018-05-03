Российской экономике помогут Евразийский Союз и Большая Евразия

Ссора с Западом и новые санкции ограничивают полноценную торговлю России с западными странами, но зато дают шанс развить дополнительные торговые пути в рамках Евразийского Союза. Российский экономист, профессор РАН, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров рассказал Федеральному агентству новостей, почему российской экономике сегодня так интересна торговля внутри Евразийского Союза.

— Евгений Юрьевич, какие альтернативы дает России торговля через евразийские пути?

— Здесь у нас есть перспектива создать по-настоящему эффективный общий рынок на 180 млн человек и на два триллиона долларов. Есть возможность убрать нетарифные барьеры и создать возможности для бизнеса: чтобы он сначала развился, отталкиваясь от внутреннего рынка, накопил средства, компетенции и с ними выходил бы на глобальный рынок. А конечная цель — все равно освоение мирового рынка. Нам экономически эта тема очень интересна, потому что в ней — вектор ухода от Запада и создания многополярного мира.

— Чем это выгодно российским покупателям? Могут ли через евразийские пути к нам приходить товары, приток которых ограничивается с Запада?

— Они уже есть: последние пять лет подряд контейнерный поток по оси Запад — Восток через Россию растет в два раза в год, сформировалась эффективная альтернатива морским перевозкам по сочетанию «цена+фактор времени+фактор удобства». Наши два транспортные коридора оказались очень полезными и перспективными (один идет через Транссиб на запад, второй ведет через Казахстан в центральные области Китая): китайцы сейчас везут свои контейнеры по такому пути 14 суток, и за пять лет объем транзита вырос с 5000 до 262000 контейнеров, а в этом году он вырастет еще на 70%. Это уже реальная логистическая альтернатива, дополнение к морским перевозкам грузов и отличный вариант для бизнеса. Евразийскому Союзу очень важна тема внутренней связанности. Сейчас транспортная схема выглядит так: из среднего Китая контейнер едет в Москву, там происходит перегрузка на фуры, а дальше товар везут, скажем, в Поволжье — получается дальше и дороже, но пока не хватает логистических центров для разгрузки подобных «бутылочных горлышек». Если вложиться в развитие инфраструктуры на этих маршрутах, тогда у внутренних регионов появятся новые возможности для бизнеса.

— От чего сейчас зависит развитие Евразийского Союза?

— Наши соседи по Евразийскому Союзу сейчас зависят от нас: Россия дает 87% евразийского ВВП и 75% населения. Мы нужны соседям в сферах торговли, инвестиций, заработков трудовых мигрантов (к примеру, в Таджикистане и Киргизии 30% национального ВВП — это переводы трудовых мигрантов, главная отрасль экономики этих стран на сегодняшний день). На фоне войны России и Запада Евразийский Союз сейчас пытается не превратиться в крепость, для этого подписываются соглашения о зонах свободной торговли во Вьетнаме, Иране, Сингапуре, Китае. Экономика Евразийского Союза пока небольшая — 2,5% от мирового ВВП, в ней пока нельзя создать конкурентную среду, но есть долгосрочный вектор на экспорт и выход на глобальный рынок. У России тоже есть своя национальная задача по развитию несырьевого экспорта, а Евразийская интеграция и ее рынок — это инструмент достижения нашей цели.

— России сейчас стоит вкладывать больше в Евразийский Союз?

— У нас в Центре интеграционных исследований ЕАБР есть база данных по 60 региональным организациям, по которым мы провели анализ и вывели уроки для Евразийского Союза. Один из главных таков: международные региональные организации в первую декаду своего развития наиболее уязвимы. Если они ее проходят, дальше появляется внутренняя устойчивость. Так что в эти годы нужно помогать Евразийской интеграции встать на ноги: не жалеть для нее кадровых и финансовых ресурсов — это все окупится. Это большой рынок для России, это порядка 20 млрд долларов прямых инвестиций, накопленных в странах Евразийского союза. И что немаловажно — это общая стабильность. Ее сложно оценить в цифрах, но она важна: если вокруг России будет стабильная экономика в соседних государствах, то для нас это колоссальный плюс.