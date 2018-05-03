«Россия начала жесткую политику»: Украина пожаловалась на задержание судов

Киев, 3 апреля. Госпогранслужба Украины пожаловалась на «жесткую политику» России, которая начала проверять все невоенные украинские суда, идущие в сторону Мариуполя.

«Пограничниками зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — говорится в сообщении.

Так, к примеру, 30 апреля ФСБ России задержала в Керченском проливе корабль, который шел по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь). Сотрудники службы безопасности осмотрели судно и провели идентификацию команды. В тот же день был задержан теплоход, шедший из Израиля (Ашдод) на Украину (Мариуполь), а на следующий день задержанным оказался корабль, шедший из Италии (Ногаро) на Украину (Мариуполь).

Отметим, что ранее украинские пограничники задержали российский рыболовный сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму, и арестовали весь экипаж. Российская сторона расценила действия Киева, как пиратский захват судна.

Впоследствии министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским кораблям заход во внутренние воды страны из-за «высокого уровня террористической угрозы».