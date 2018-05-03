Последние пляски на костях: Олейник предупредил, чем грозит «декоммунизация» двух областей Украины

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей Украины. Скорее всего, речь в первую очередь идет о Днепропетровской области, которую планируется переименовать в Сечеславскую. Другой регион, который, скорее всего, падет жертвой «декоммунизации», видимо, будет Кировоградская область, поскольку сам Кировоград уже переименован в Кропивницкий. «Идиотизмом» назвал эти планы украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, когда нынешняя киевская власть падет, неизбежно обратное переименование с «восстановлением в правах» коммунистических топонимов.

«Как к этому относиться? — Как к полному идиотизму, — эмоционально заявил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что такое название города, улицы, и т.д. — вероятно, к этому причастны те, кто там проживает. Логично было бы провести референдум, опрос и спросить мнение людей. Но в нынешней Украине никто опросов не проводит, там идет политика геноцида, навязывания. Им плевать, что кировоградцы выступали против (переименования города в Кропивницкий — прим ФАН). Им плевать, что там проводились митинги и даже опросы — им плевать!»

Олейник напомнил, что мода на переименования уже захлестывала Украину сразу после получения независимости — в начале 1990-х годов, и тогда это вызвало серьезное напряжение в обществе.

«Когда я был мэром Черкасс, мы в 1995 году столкнулись с одной интересной проблемой, — рассказал политик. — Там была улица Ленина, и как-то у меня в кабинете появились демократы и говорят — нужно эту улицу Ленина переименовать. Но появились депутаты-коммунисты и кладут мне на стол, как мэру города, результаты поквартирного опроса — люди категорически против. И я говорю — будем уважать волю людей!»

По словам Владимира Олейника, идея переименования Днепропетровской и Кировоградской областей — это форма насилия над живущими в этих регионах людьми.

«Я не вижу на Украине других областей, которые были бы названы в честь руководителей Коммунистической партии (Советского Союза) и (советского) правительства, кроме Днепропетровской и Кировоградской. Но, думаю, если их переименуют, то судьба этих переименований будет плачевна. Для нынешней власти это последние пляски на костях. Когда мы придем к власти, мы будем спрашивать людей — и, если кировоградцы (жители Кропивницкого — прим.) скажут возвращать название Кировоград, — так тому и быть. Если Днипро (Днепр), который уже наелся этого насилия, скажет вернуть Днепропетровск, — так тому и быть. Это воля людей — и в этом суть демократии. А это разве демократы? Они диктаторы, которые навязывают свое видение, свою идеологию большинству. Это реальное насилие меньшинства над большинством. Люди против этого», — подчеркнул Владимир Олейник.

В интервью изданию «Обозреватель» известный своими националистическими взглядами Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович не без гордости заявил, что к настоящему времени украинские власти уже «декоммунизировали» около тысячи топонимов, а в ближайшее время будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

«Кроме того, на очереди переименование двух областей», — заявил Вятрович, подчеркнув, что это потребует внесения соответствующих поправок в украинскую конституцию.

В конце апреля стало известно, что в Верховную раду был внесен законопроект, предусматривающий переименование Днепропетровской области в Сечеславскую, хотя областной центр, как известно, теперь носит название Днепр.

Вятрович один из идеологов борьбы с «коммунистическим прошлым» Украины. Следствием этой борьбы стало массовое переименование на Украине городов и улиц, названных в честь деятелей СССР, а также к сносу десятков памятников советского времени, в том числе известных произведений монументального искусства.