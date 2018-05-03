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Политика
Москва надеется сохранить конструктивные отношения с Ереваном — Песков
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    Москва надеется сохранить конструктивные отношения с Ереваном — Песков

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    Москва надеется сохранить конструктивные отношения с Ереваном — Песков

    Москва, 3 мая. Россия желает Армении скорейшего урегулирования политической ситуации, в Москве продолжают надеяться, что все действия будут проходить строго в соответствии с законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать события в Ереване и других крупных городах Армении.

    «До сих пор надеемся, что все действия в Армении будут проходить в процессуальных и конституционных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям поскорее урегулировать ситуацию. Надеемся, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные отношения будут оставаться константой как для нашей внешней политики, так и для Еревана», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Напомним, ранее лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь начать акцию гражданского неповиновения. Так Пашинян отреагировал на тот факт, что депутаты Национального собрания не отдали свои голоса за его избрание премьер-министром Армении. 

    Впоследствии стало известно, что Пашинян намерен повторно баллотироваться на пост премьер-министра Армении.

    Автор: Юлия Майорова
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