«Море лживой информации»: Песков отреагировал на данные о рекордном числе россиян, просящих убежище в США

Москва, 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что якобы количество запросов россиян об убежище в США побило рекорды, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать появившуюся информацию о том, что якобы рекордное количество россиян просят убежище у США. Песков опроверг эти данные.

«Никак (не можем прокомментировать. — Прим. ФАН). Не знаем такую статистику, — заметил пресс-секретарь президента. — Море лживой информации».

Ранее ряд СМИ растиражировали информацию о том, что в 2017 году убежище в США попросили якобы 2664 россиянина, что стало это «абсолютным рекордом за последние 24 года».