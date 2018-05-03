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«Море лживой информации»: Песков отреагировал на данные о рекордном числе россиян, просящих убежище в США
Россия
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    «Море лживой информации»: Песков отреагировал на данные о рекордном числе россиян, просящих убежище в США

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    «Море лживой информации»: Песков отреагировал на данные о рекордном числе россиян, просящих убежище в США

    Москва, 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что якобы количество запросов россиян об убежище в США побило рекорды, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать появившуюся информацию о том, что якобы рекордное количество россиян просят убежище у США. Песков опроверг эти данные.

    «Никак (не можем прокомментировать. — Прим. ФАН). Не знаем такую статистику, — заметил пресс-секретарь президента. — Море лживой информации».

    Ранее ряд СМИ растиражировали информацию о том, что в 2017 году убежище в США попросили якобы 2664 россиянина, что стало это «абсолютным рекордом за последние 24 года».

    «Море лживой информации»: Песков отреагировал на данные о рекордном числе россиян, просящих убежище в США

    Автор: Юлия Майорова
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