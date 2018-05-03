Путин вместе с Инфантино в Сочи получат паспорта болельщиков ЧМ-2018

Москва, 3 мая. Президент России Владимир Путин в четверг находится с рабочей поездкой в Сочи, где занимается вопросами подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что в рабочем графике Путина сегодня также посещение пункта выдачи паспортов болельщиков. Его президент РФ посетит вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

«Скорее всего, они там получат паспорта болельщиков, а затем посетят олимпийский стадион «Фишт», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, сегодня под председательством Путина состоится и заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». На повестку вынесен вопрос готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату, в рамках заседания также планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Отдельно запланирована встреча Путина с Инфантино.