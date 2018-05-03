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Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине
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    Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине

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    Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине

    Берлин, 3 мая. Строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток-2» готовят в немецком Любмине. Об этом рассказал представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

    Как пишет РИА Новости, по проекту проводятся различные работы на строительной площадке. В том числе, рабочие расчищают и готовят площадку в Люблине. На территории завершается строительство административных построек, а также подготовка к монтажным работам в зоне выхода на берег.

    Напомним, Германия в конце марта дала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля подобные разрешения выдала Финляндия, вскоре должны быть готовы документы Швеции и Дании.

    Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине

    Автор: Анна Иванова
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