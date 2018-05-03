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Названы новые сроки работ по обеспечению безопасности Крымского моста
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    Названы новые сроки работ по обеспечению безопасности Крымского моста

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    Названы новые сроки работ по обеспечению безопасности Крымского моста

    Симферополь, 3 мая. Сроки государственного соглашения на выполнение строительных работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием и оборудованием инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, перенесены на 1 декабря будущего года. Об этом в четверг говорится в постановлении правительства России.

    Кроме того, отмечается, что изменения вносятся в обеспечение безопасности автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани — с 30 апреля срок сдвинут на 30 сентября нынешнего года.

    Напомним, ранее распоряжением кабинета министров предполагалось, что соответствующие работы по автодорожной части моста должны быть окончены к 30 апреля 2018 года, а по железнодорожной части — к 1 декабря будущего года.

    Напомним, в конце апреля сообщалось, что строители Крымского моста приступили к монтажу очистных сооружений.

    Автор: Дана Балан
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