Названы новые сроки работ по обеспечению безопасности Крымского моста

Симферополь, 3 мая. Сроки государственного соглашения на выполнение строительных работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием и оборудованием инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, перенесены на 1 декабря будущего года. Об этом в четверг говорится в постановлении правительства России.

Кроме того, отмечается, что изменения вносятся в обеспечение безопасности автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани — с 30 апреля срок сдвинут на 30 сентября нынешнего года.

Напомним, ранее распоряжением кабинета министров предполагалось, что соответствующие работы по автодорожной части моста должны быть окончены к 30 апреля 2018 года, а по железнодорожной части — к 1 декабря будущего года.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что строители Крымского моста приступили к монтажу очистных сооружений.