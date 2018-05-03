Стать волонтером в два клика: в ОП РФ рассказали, как новый закон умножит число добровольцев

Москва, 3 мая. В России вступил в силу закон о добровольчестве. По словам члена Общественной палаты РФ, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, теперь стать волонтером в России стало намного проще. Сделать это можно всего в два клика.

«Человек буквально за два клика может стать волонтером, не проходя никаких дополнительных инстанций и не собирая справок…» — приводит комментарий Метелева пресс-служба ОП РФ.

Он подчеркнул, что на портале добровольцыроссии.рф уже зарегистрировано сто тысяч пользователей, и их число постоянно умножается.

По словам Метелеева, благодаря работе волонтерского онлайн-центра организаторы могут точно видеть результаты работы добровольческого движения, отмечает «Ридус».

Напомним, с 1 мая в России вступил в силу закон о добровольчестве. Он определяет более прозрачное взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого движения и теми, кто нуждается в помощи добровольцев.