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Спасатели вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах Сочи
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    Спасатели вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах Сочи

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    Спасатели вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах Сочи

    Сочи, 3 мая. Спасатели Сочи уже вторые сутки ищут двух туристов, пропавших в горах. Один потерялся на хребте Алек, а второй — возле горы Сахарная.

    Как сообщает региональное управление МЧС, 2 мая к спасателям обратилась женщина, которая потеряла мужа во время перехода. По ее словам, они направились в горы группой из четырех человек. Позже туристы разделились и пошли в разных направлениях. Женщина отметила, что ее муж скатился по склону и упал в обрыв, когда они искали выход к реке Ац.

    «Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь и обратилась за помощью к спасателям. На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами», — говорится в сообщении.

    В МЧС отметили, что никто из других членов туристической группы не видел, а его телефон оказался недоступен. Друзья пропавшего пытались найти товарища самостоятельно, однако пятичасовые поиски ни к чему не привели. Параллельно спасатели ищут молодого человека, который пропал в районе горы Сахарная 2 мая.

    Автор: Антон Соколов
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