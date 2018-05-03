Спасатели вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах Сочи

Сочи, 3 мая. Спасатели Сочи уже вторые сутки ищут двух туристов, пропавших в горах. Один потерялся на хребте Алек, а второй — возле горы Сахарная.

Как сообщает региональное управление МЧС, 2 мая к спасателям обратилась женщина, которая потеряла мужа во время перехода. По ее словам, они направились в горы группой из четырех человек. Позже туристы разделились и пошли в разных направлениях. Женщина отметила, что ее муж скатился по склону и упал в обрыв, когда они искали выход к реке Ац.

«Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь и обратилась за помощью к спасателям. На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что никто из других членов туристической группы не видел, а его телефон оказался недоступен. Друзья пропавшего пытались найти товарища самостоятельно, однако пятичасовые поиски ни к чему не привели. Параллельно спасатели ищут молодого человека, который пропал в районе горы Сахарная 2 мая.