Угроза второго Волоколамска: Росприроднадзор СЗФО обвиняют в грубых нарушениях

Санкт-Петербург, 3 мая. Управление Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО выявило ряд серьезных нарушений в деятельности департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу. На имя руководителя регионального Росприроднадзора Олега Жигилея готовится представление.

Северо-Западное отделение Росприроднадзора уже на протяжении нескольких лет обрастает скандалами. От деятельности ведомства страдают и местные жители, и предприниматели, и различные товарищества, и даже районные администрации. Многочисленные жалобы остаются без внимания. В лучшем случае сотрудники департамента отделываются заявлением, что проблема автору жалобы показалась. По некоторым данным, только за последний год против Росприроднадзора в арбитражный суд поступило более 60 исков.

После скандала в подмосковном Волоколамске и соответствующих поручений президента страны проблема контроля хранения твердых бытовых отходов в Ленинградской области встала особенно остро.

По мнению давно бьющих тревогу экологов, регион превратился в большую помойку. По их словам, транспортная компания, вывозящая строительный мусор, сбрасывает отходы в ближайшем поле. Кроме того, закрытые полигоны тайно продолжают принимать мусор.

«Мы постепенно подходим к тому, что было в Волоколамске, — приводят слова эколога Сергея Грибалева «Невские новости». — Ситуация у нас один в один».

Он отмечает, что на территории Петербурга и области регулярно обнаруживаются незаконные свалки. Яркими примерами служат свалки «Новый свет» и свалка между электродепо «Южное» и Кольцевой автодорогой. В это же время в Новом Девяткино так называемые «неустановленные личности» и вовсе организовали мусоросжигающий завод.

Есть и более опасные объекты. Например, ЗАО «Вуолы-ЭКО»в Гарболово. Основной деятельностью является добыча песка на карьере «Меслики-Вуолы». В качестве наполнения в «тело» карьера ЗАО закладывает грунт с примесью малоопасных отходов 4 и 5 класса опасности. Все жалобы возмущенных местных жителей пропадают в стенах уполномоченного департамента.

«Ни с общественностью, ни с местными жителями именно в Росприроднадзоре СЗФО работа не ведется, — поясняет Грибалев. — Вообще непонятно, на чьей они стороне».

Так, координаторы «Зеленого фронта» и движения «Против захвата озер» в 2016 году передали в ведомство информацию о трех случаях незаконного захвата земли на побережье Ладожского озера. Речь идет о берегозахватах организацией «Баррикада» в Запорожском МО и отеле «Капитан Морган» к югу от бухты Моторное. В департаменте заверили, что провели разбирательство и все нарушения устранены.

«Капитан Морган» мы после этого проверяли – ложь, ничего не демонтировано. По ДНП «Баррикада» ситуация аналогичная, там берегозахват и по берегу не пройти. И ситуация не изменилась», — констатирует активист движения «Против захвата озер» Ирина Андрианова.

Проигнорированы Росприроднадзором и жалобы жителей района, где находится полигон «Красный бор». Его защитные дамбы обвалования разрушаются и все пошли трещинами. Полигон необходимо капитально отремонтировать, на что у руководства нет средств. В связи с этим Ленобласти угрожает разлив кислоты.

Претензии к Росприроднадзору есть даже у МЧС. В 2016 году были выявлены порядка 30 нарушений. С тех пор все проверки показывали, что ничего не было изменено.

Как утверждают источники, одной из причин такого равнодушия ведомства к экологии родного края является коррумпированность департамента. Нарушения не устраняются из-за взяток. Кроме того, возмущенные петербуржцы и жители области считают, что сам Жигилей к своему делу относится халатно.