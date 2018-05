Репутация Британии подпорчена: эксперт назвал хамством предложение провести встречу с российским послом 9 мая 

Встречаться с британскими парламентариями 9 мая посол России в Великобритании Александр Яковенко не будет. Отказ опубликован в Twitter на странице российского диппредставительства.

Приглашение на встречу в День Победы глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант направил через соцсеть.

Hi @RussianEmbassy we've tried ringing several times to reply to your letter but there's no answer. I'm suggesting next Wednesday at 2.30 for the Ambassador to meet with the APPG. OK?

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин, со стороны Великобритании такой поступок вполне понятен. Страна давно уже перешла на формат хамства на высоком международном уровне.

Реакция от российских дипломатов последовала быстро. В посольстве РФ в Лондоне отметили, что 9 мая представители дипмиссии будут праздновать День Победы и участвовать в торжествах, посвященных памятной дате.

Thank you. On 9 May we are celebrating Victory Day and invite you and fellow MPs to join us at the wreath-laying ceremony at the Soviet War Memorial at 11 with British and Russian WW2 veterans. We’ll contact you soon to arrange a meeting on another day.