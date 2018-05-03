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Репутация Британии подпорчена: эксперт назвал хамством предложение провести встречу с российским послом 9 мая 
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    Репутация Британии подпорчена: эксперт назвал хамством предложение провести встречу с российским послом 9 мая 

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    Репутация Британии подпорчена: эксперт назвал хамством предложение провести встречу с российским послом 9 мая 

    Встречаться с британскими парламентариями 9 мая посол России в Великобритании Александр Яковенко не будет. Отказ опубликован в Twitter на странице российского диппредставительства.

    Приглашение на встречу в День Победы глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант направил через соцсеть.

    «Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой», — написал Брайант.

    Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин, со стороны Великобритании такой поступок вполне понятен. Страна давно уже перешла на формат хамства на высоком международном уровне.

    «Вы думаете, что Великобритания будет блюсти высокоморальный облик? Власти этой страны устроили провокационную ситуацию с семейством Скрипалей, абсолютно неприемлемую и невообразимую с точки зрения закона и этических норм, — говорит эксперт. — Я не удивлен, что от российской стороны последовал отказ, потому что Лондон уже давно перешел на формат хамства. Для Великобритании такая манера общения на высоком международном уровне уже, к сожалению, стала нормой.  

    Отказаться от этой встречи, я считаю, было единственным верным и адекватным ответом со стороны России. Честно говоря, я не знаю, чего ждала Британия, делая такое предложение. Сегодня все действия этой страны можно назвать не иначе как сомнительными с правовой точки зрения. К сожалению, репутация министерства иностранных дел Великобритании и аппарата премьер-министра государства сейчас сильно подпорчена. Теперь этой стране предстоит реабилитироваться. И уж точно не британцам делать такие предложения России».

    Реакция от российских дипломатов последовала быстро. В посольстве РФ в Лондоне отметили, что 9 мая представители дипмиссии будут праздновать День Победы и участвовать в торжествах, посвященных памятной дате.

    «Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день», — заявлено в послании российской стороны. 

    Автор: Алина Чемерис
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