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Ученые: Первые люди на Филиппинах появились 700 тыс. лет назад
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    Ученые: Первые люди на Филиппинах появились 700 тыс. лет назад

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    Ученые: Первые люди на Филиппинах появились 700 тыс. лет назад

    Москва, 3 мая. Ученые выяснили, что первые люди на Филиппинах появились не 67 тысяч лет назад, как это считалось раньше, а 700 тысяч лет назад. Об этом свидетельствует обнаруженные на острове Лузон каменные орудия и расколотые каменными инструментами кости носорога.

    Раскопки проводились в высохшей долине реки на севере острова под руководством Томаса Инджико из Национального Музея Натуральной Истории в Париже, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание Nature.

    Обнаруженные во время раскопок инструменты и кости «состарили» первопоселенцев Филиппин на 600 тысяч лет. Ранее о пребывании человека на острове свидетельствовала фаланга среднего пальца ноги возрастом 67 тысяч лет, найденная в пещере Каллао на острове Лузон.

    Автор: Василий Котов
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