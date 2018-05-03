Ученые: Первые люди на Филиппинах появились 700 тыс. лет назад

Москва, 3 мая. Ученые выяснили, что первые люди на Филиппинах появились не 67 тысяч лет назад, как это считалось раньше, а 700 тысяч лет назад. Об этом свидетельствует обнаруженные на острове Лузон каменные орудия и расколотые каменными инструментами кости носорога.

Раскопки проводились в высохшей долине реки на севере острова под руководством Томаса Инджико из Национального Музея Натуральной Истории в Париже, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание Nature.

Обнаруженные во время раскопок инструменты и кости «состарили» первопоселенцев Филиппин на 600 тысяч лет. Ранее о пребывании человека на острове свидетельствовала фаланга среднего пальца ноги возрастом 67 тысяч лет, найденная в пещере Каллао на острове Лузон.