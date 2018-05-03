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США готовят боевиков на своей базе в сирийском Ат-Танфе — Лавров
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    США готовят боевиков на своей базе в сирийском Ат-Танфе — Лавров

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    США готовят боевиков на своей базе в сирийском Ат-Танфе — Лавров

    Сочи, 3 апреля. Американские военные занимаются подготовкой боевиков на территории базы США в сирийском Ат-Танфе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции вместе с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

    «В этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг ат-Танфа, и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков», — отметил он.

    По словам Лаврова, подготавливаемые американцами боевики должны будут продолжать военные действия, нарушая существующие договоренности о прекращении огня.

    Напомним, что в апреле США, которые незаконно находятся на территории Сирии, развернули военную базу в Ат-Танф под предлогом борьбы с терроризмом. Американские военные закрыли зону в радиусе 55 км вокруг свой базы, тем самым изолировав свыше 50 тыс. человек, проживающих в этом районе. Примечательно, что власти Сирии не давали согласие ни на воздушную, ни на наземную операцию США, ни на открытие военной базы.

    Автор: Антон Соколов
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