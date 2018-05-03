Лавров: Усилия по запуску диалога по Сирии должны сопровождаться борьбой с остатками террористов

Сочи, 3 мая. Российская Федерация и Иордания единодушны в том, что усилия по запуску политического процесса в Сирийской Арабской Республике должны сопровождаться борьбой с остатками радикальных и террористических группировок. Об этом в четверг заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по результатам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

«Из международной проблематики, по понятным причинам, мы уделили основное внимание сирийскому урегулированию», — подчеркнул Лавров.

Российский министр добавил, что Москва «солидарна в том, что усилия по запуску политического процесса должны сочетаться с борьбой с остатками террористических группировок».

Ранее в МИД Иордании выразили надежду на расширение координации с Россией по САР.