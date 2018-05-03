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Лавров: Усилия по запуску диалога по Сирии должны сопровождаться борьбой с остатками террористов
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    Лавров: Усилия по запуску диалога по Сирии должны сопровождаться борьбой с остатками террористов

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    Лавров: Усилия по запуску диалога по Сирии должны сопровождаться борьбой с остатками террористов

    Сочи, 3 мая. Российская Федерация и Иордания единодушны в том, что усилия по запуску политического процесса в Сирийской Арабской Республике должны сопровождаться борьбой с остатками радикальных и террористических группировок. Об этом в четверг заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по результатам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    «Из международной проблематики, по понятным причинам, мы уделили основное внимание сирийскому урегулированию», — подчеркнул Лавров.

    Российский министр добавил, что Москва «солидарна в том, что усилия по запуску политического процесса должны сочетаться с борьбой с остатками террористических группировок».

    Ранее в МИД Иордании выразили надежду на расширение координации с Россией по САР.

    Автор: Дана Балан
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