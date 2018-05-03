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Новости Сирии
Зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою функцию — Лавров
Общество
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    Зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою функцию — Лавров

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    Зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою функцию — Лавров

    Сочи, 3 мая. Дамаск восстановил контроль над Восточной Гутой, действовавшая в регионе зона деэскалации выполнила свою функцию. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в четверг провел переговоры с главой дипломатического ведомства Иордании.

    «Сирийское правительство восстановило контроль над Восточной Гутой, и свою миссию зона деэскалации в этой части Сирийской арабской республики выполнила», — заявил Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что зоны деэскалации изначально создавались временно.

    Напомним, ранее стало известно, что свыше 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев. В пригороде Дамаска продолжается расчистка дорог и восстановление гражданской инфраструктуры.

    Автор: Федор Веснин
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