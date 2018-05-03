3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

В Сирии разбился истребитель ВКС РФ
В Сирии разбился истребитель Воздушно-космических сил России. Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем. Оба летчика в результате авиакатастрофы погибли. В Министерстве обороны установили, что огневого воздействия на российский самолет не было. В ведомстве считают, что в двигатель, вероятно, попал посторонний предмет. Скорее всего, это была птица.
Сергей Лавров объяснил связь украинской трагедии и агрессии Запада по отношению к Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил связь между украинской трагедией и авиаударами, нанесенными по Сирии.
«Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам», — заявил Сергей Лавров.
Министр также обратил внимание на то, что зачинщики подобных действий не хотят осознавать серьезность и опасность возможных последствий. Тем временем в разных точках мира продолжаются попытки развернуть глобальную систему ПРО. Возрастает «не адекватная реалиям» военная активность НАТО, грубо нарушаются все нормы международного права, подчеркнул Сергей Лавров. О недопустимости подобного поведения ранее неоднократно упоминал Владимир Путин.
ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе
Режим тишины по-прежнему не удается установить в Донбассе. За последние сутки он нарушался 20 раз. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации огня. При обстреле украинские силовики использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие. Общее количество выпущенных бойцами ВСУ снарядов составило 483 единицы.
Россия и КНДР построят мост через границу между странами
Часть строительных материалов и рабочих предоставит КНДР для строительства автомобильного моста через границу с Россией. Об этом сегодня рассказали в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Российская сторона, в свою очередь, обязалась выделить необходимую для строительства технику и еще часть строительных материалов. Летом эксперты обеих стран проведут консультацию, просчитают технические параметры и уточнят, сколько средств потребуется для строительства такого объекта.