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3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России
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    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

    В Сирии разбился истребитель ВКС РФ. Сергей Лавров объяснил связь украинской трагедии и агрессии Запада по отношению к Сирии. ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Россия и КНДР построят мост через границу.
    13:42 3 Мая 2018
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    В Сирии разбился истребитель ВКС РФ

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

    В Сирии разбился истребитель Воздушно-космических сил России. Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем. Оба летчика в результате авиакатастрофы погибли. В Министерстве обороны установили, что огневого воздействия на российский самолет не было. В ведомстве считают, что в двигатель, вероятно, попал посторонний предмет. Скорее всего, это была птица.

    Сергей Лавров объяснил связь украинской трагедии и агрессии Запада по отношению к Сирии

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

    Глава МИД России Сергей Лавров объяснил связь между украинской трагедией и авиаударами, нанесенными по Сирии.
    «Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам», — заявил Сергей Лавров.
    Министр также обратил внимание на то, что зачинщики подобных действий не хотят осознавать серьезность и опасность возможных последствий. Тем временем в разных точках мира продолжаются попытки развернуть глобальную систему ПРО. Возрастает «не адекватная реалиям» военная активность НАТО, грубо нарушаются все нормы международного права, подчеркнул Сергей Лавров. О недопустимости подобного поведения ранее неоднократно упоминал Владимир Путин.

    ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

    Режим тишины по-прежнему не удается установить в Донбассе. За последние сутки он нарушался 20 раз. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации огня. При обстреле украинские силовики использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие. Общее количество выпущенных бойцами ВСУ снарядов составило 483 единицы.

    Россия и КНДР построят мост через границу между странами

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

    Часть строительных материалов и рабочих предоставит КНДР для строительства автомобильного моста через границу с Россией. Об этом сегодня рассказали в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Российская сторона, в свою очередь, обязалась выделить необходимую для строительства технику и еще часть строительных материалов. Летом эксперты обеих стран проведут консультацию, просчитают технические параметры и уточнят, сколько средств потребуется для строительства такого объекта. 
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