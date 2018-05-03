3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии разбился истребитель ВКС России

В Сирии разбился истребитель ВКС РФ В Сирии разбился истребитель Воздушно-космических сил России. Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем. Оба летчика в результате авиакатастрофы погибли. В Министерстве обороны установили, что огневого воздействия на российский самолет не было. В ведомстве считают, что в двигатель, вероятно, попал посторонний предмет. Скорее всего, это была птица.

Сергей Лавров объяснил связь украинской трагедии и агрессии Запада по отношению к Сирии Глава МИД России Сергей Лавров объяснил связь между украинской трагедией и авиаударами, нанесенными по Сирии. «Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам», — заявил Сергей Лавров. Министр также обратил внимание на то, что зачинщики подобных действий не хотят осознавать серьезность и опасность возможных последствий. Тем временем в разных точках мира продолжаются попытки развернуть глобальную систему ПРО. Возрастает «не адекватная реалиям» военная активность НАТО, грубо нарушаются все нормы международного права, подчеркнул Сергей Лавров. О недопустимости подобного поведения ранее неоднократно упоминал Владимир Путин.

ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе Режим тишины по-прежнему не удается установить в Донбассе. За последние сутки он нарушался 20 раз. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации огня. При обстреле украинские силовики использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие. Общее количество выпущенных бойцами ВСУ снарядов составило 483 единицы.