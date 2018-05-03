Сирия после «Бури Джазиры»: почему США по-прежнему выгодно поддерживать курдский сепаратизм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama заявил, что США продолжает вести курс на развал Сирии:

«Хотя в Госдепартаменте США и Белом доме клятвенно заверяли, что их единственная цель — изгнать из этой страны террористов, на практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии. Такой курс поощряют и отдельные союзники США».

Напомним, 1 мая курдские «Демократические силы Сирии» (SDF), действующие при поддержке сил коалиции США, объявили о продолжении операции «Буря Джазиры», которая якобы направлена против оставшихся на юго-востоке Дейр-эз-Зора боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

2 мая курдские вооруженные формирования атаковали город Хаджин, который удерживают террористы. Однако пока единственными, против кого направлены действия «Демократических сил Сирии», являются гражданские, проживающие в этом районе.

Ранее сообщалось, что у жителей одной из деревень на левом берегу Евфрата курды конфисковали тысячу овец, а также все оружие, с помощью которого местные могли обороняться от боевиков «Исламского государства». По сообщениям Telegram-канала «Вестник Дамаска» (@NovostiDamask), старейшина этой деревни вместе со всеми родственниками вынужден был переехать с курдских территорий на территорию, подконтрольную официальному Дамаску. Стоит отметить, что это не первый случай откровенного террора местного арабского населения «Демократическими силами Сирии». Схожая ситуация наблюдается по всей территории так называемой Рожавы, в которую входят захваченные курдами территории провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, зачем американцы продолжают курс на создание курдских квазигосударственных структур на территории Сирии:

«Проект Большого Курдистана в принципе был торпедирован как в Ираке, так и в Сирии, но США пытаются использовать оставшиеся у курдов территории для того, чтобы оставаться в игре. Ставка, которую США делали на «Исламское государство» и других боевиков, провалилась. Теперь они пытаются использовать занимаемые курдами территорию как инструмент для торга с Россией и Ираном по поводу будущего Сирии. Они также используют ее для давления на Эрдогана и, в перспективе, расчленения САР, если Вашингтон не добьется каких-то своих желаемых целей в вопросах послевоенного обустройства Сирии и борьбы с распространением иранского влияния».

По словам эксперта, американцы заявляют, что сухопутный коридор Тегеран — Бейрут через территорию Ирака и Сирии угрожает национальным интересам США и их союзникам:

«Следовательно, им надо препятствовать этому и сохранять военное присутствие на территории Сирии — в Ат-Танфе и Рожаве. Поэтому, несмотря на политические заявления, мы видим активное разворачивание военной инфраструктуры. Параллельно с этим, продолжается вооружение курдских формирований для создания квазиармейских структур, которые должны достичь численности от 30 до 60 тысяч человек. Эти цифры могут представлять достаточно серьезную угрозу для сирийского суверенитета».

Собеседник ФАН отметил, что Россия ведет дипломатическую работу по выявлению и торпедированию этих планов Соединенных Штатов:

«Причем России в этом помогает Иран и, отчасти, Турция. Поэтому, скорее всего, мы будем видеть активную дипломатическую борьбу с США по поводу территории, захваченной курдскими вооруженными формированиями. Относительно военного развития ситуации, то, скорее всего, будет продолжаться эскалация ситуации вокруг Манбиджа, так как Турция хочет вытеснить курдские формирования с западного берега Евфрата. На восточном же берегу — американцы и SDF будут стараться вытеснить ИГИЛ в пустынные районы, чтобы занять оставшиеся нефтяные поля и населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор, не пропуская туда сирийские войска или иранские прокси-формирования».

Эксперт считает, что при этом нападения ИГИЛ на САА как продолжались, так и будут продолжаться в течение года:

«Поскольку не сирийцы проводят там зачистку, а американцы заинтересованы в сохранении фактора ИГИЛ, чтобы боевики продолжали нападения на контролируемые сирийскими правительственными войсками районы, позволяя США проводить операцию на востоке Сирии. В этом плане фактор «Исламского государства» для США даже выгоден на текущем этапе».

1 Организация запрещена на территории РФ.