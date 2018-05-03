Суд Кишинева заставил экс-министра извиниться за оскорбления в адрес русского народа

Кишинев, 3 мая. Суд в Молдавии обязал экс-министра транспорта и члена прорумынской Либеральной партии Молдавии Юрия Киринчука извиниться за оскорбления в адрес русского народа. Об этом говорится в оглашенном в четверг вердикте суда.

«Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления», — следует из решения суда.

В документе заявления политика квалифицированы как «подстрекательство к дискриминации».

Напомним, в 2016 году Киринчук, партия которого добивается присоединения Молдавии к Румынии и вступления в Североатлантический альянс, написал на своей странице в социальной сети Facebook, что «большинство русских — лентяи и пьяницы».

Данные высказывания осудили российское посольство в Молдавии, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. Киринчук отказался извиняться, после чего в суд на либерала подали граждане Молдавии.

Но в минувшем году Киринчук оказался на скамье подсудимых по иному поводу. Сотрудники правоохранительных органов его задержали в рабочем кабинете. Молдавская прокуратура обвинила его в причастности к коррупционным махинациям при строительстве дорог.