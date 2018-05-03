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Суд Кишинева заставил экс-министра извиниться за оскорбления в адрес русского народа
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    Суд Кишинева заставил экс-министра извиниться за оскорбления в адрес русского народа

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    Суд Кишинева заставил экс-министра извиниться за оскорбления в адрес русского народа

    Кишинев, 3 мая. Суд в Молдавии обязал экс-министра транспорта и члена прорумынской Либеральной партии Молдавии Юрия Киринчука извиниться за оскорбления в адрес русского народа. Об этом говорится в оглашенном в четверг вердикте суда.

    «Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления», — следует из решения суда.

    В документе заявления политика квалифицированы как «подстрекательство к дискриминации».

    Напомним, в 2016 году Киринчук, партия которого добивается присоединения Молдавии к Румынии и вступления в Североатлантический альянс, написал на своей странице в социальной сети Facebook, что «большинство русских — лентяи и пьяницы».

    Данные высказывания осудили российское посольство в Молдавии, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. Киринчук отказался извиняться, после чего в суд на либерала подали граждане Молдавии.

    Но в минувшем году Киринчук оказался на скамье подсудимых по иному поводу. Сотрудники правоохранительных органов его задержали в рабочем кабинете. Молдавская прокуратура обвинила его в причастности к коррупционным махинациям при строительстве дорог.

    Автор: Дана Балан
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