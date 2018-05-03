Меню
Политика
Эрдоган стал кандидатом на пост президента Турции от правящей партии страны
Экономика
Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине
Следующая новость
Загрузка...

    Эрдоган стал кандидатом на пост президента Турции от правящей партии страны

    43

    Эрдоган стал кандидатом на пост президента Турции от правящей партии страны

    Анкара, 3 мая. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал кандидатом на пост президента страны от правящей Партии справедливости и развития. В четверг его выдвинула парламентская фракция партии.

    Как уточняется, выдвижение Эрдогана поддержали 315 депутатов.

    Напомним, досрочные президентские выборы пройдут в Турции 24 июня. Об этом ранее лично объявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что проведение досрочных президентских выборов в стране необходимо для скорейшего перехода на президентскую систему правления.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.