Эрдоган стал кандидатом на пост президента Турции от правящей партии страны

Анкара, 3 мая. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал кандидатом на пост президента страны от правящей Партии справедливости и развития. В четверг его выдвинула парламентская фракция партии.

Как уточняется, выдвижение Эрдогана поддержали 315 депутатов.

Напомним, досрочные президентские выборы пройдут в Турции 24 июня. Об этом ранее лично объявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что проведение досрочных президентских выборов в стране необходимо для скорейшего перехода на президентскую систему правления.