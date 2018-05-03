Зарплаты и пенсии военных в России будут расти — Шойгу

Москва, 3 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на повышение зарплат и пенсий военных в текущем году выделено около 39 миллиардов рублей.

«По инициативе Министерства обороны президентом Российской Федерации принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу», — отметил глава военного ведомства, участвовавший в четверг в селекторном совещании Минобороны.



Шойгу подчеркнул, что зарплаты военнослужащих должны быть такими же, как в ведущих отраслях экономики, а пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции. По словам министра обороны РФ, соответствующая работа уже ведется, а значит, пенсии и зарплаты военных будут расти.

Напомним, ранее эксперты представили список стран с самыми высокими военными расходами. Россия заняла в рейтинге четвертое место.