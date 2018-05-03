Украина останется без колес: закрывается единственная украинская компания по производству автошин

Киев, 3 мая. На Украине закрывается единственная компания по производству автошин «Росава». В четверг соответствующее решение приняли акционеры компании.

«На общем собрании акционеров 30 апреля акционерами было принято решение о ликвидации предприятия», — приводят сообщение акционеров украинские СМИ.

Единственная компания по производству автошин на Украине «Росава» расположена в городе Белая Церковь Киевской области. Компания выпускала свыше 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. В первом полугодии 2017 года доля компании «Росава» на рынке Украины составляла 42%.

О причинах ликвидации компании не сообщается, однако, по данным СМИ, в 2017 году убытки «Росава» возросли на 73% и составили свыше 27,4 миллиона долларов.

Напомним, в настоящее время украинская экономика находится на грани кризиса. Ранее эксперты подсчитали, что из-за роста цен в 2018 году на среднюю зарплату на Украине можно купить на треть меньше сала, чем в 2017 году. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что в стране нет возможностей для увеличения минимальной зарплаты.