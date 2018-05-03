Россия, Иордания и США договорились продолжить сотрудничество по Сирии — Лавров

Сочи, 3 мая. Россия, Иордания и США продолжат сотрудничество по урегулированию сирийского вооруженного конфликта. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

«Мы сотрудничаем в рамках астанинского процесса, где Иордания участвует в качестве наблюдателя, и конечно же мы взаимодействуем по поддержанию режима зоны деэскалации на юго-западе Сирии вблизи границы с Иорданией», — отметил он.

По словам Лаврова, была достигнута договоренность продолжать сотрудничество как в двухстороннем (Россия-Иордания), так и в трехстороннем формате (Россия-Иордания-США).

Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась после того, как США, Франция и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по позициям сирийских войск. Это стало реакцией на сообщение «Белых касок» о «химоружии», которое якобы было применено в сирийской Думе. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, признанного министерством обороны России постановочным.