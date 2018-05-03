Переименование двух областей анонсировано на Украине

Киев, 3 мая. Руководитель украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о грядущем переименовании двух областей страны.

Он напомнил, что в настоящее время киевское правительство «декоммунизировало» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов, пишут украинские СМИ.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — анонсировал он.

Вятрович сообщил, что для данных изменений киевское руководство должно внести соответствующие изменения в Конституцию Украины (КУ). Так, нужное для запуска этого процесса число депутатских подписей в настоящее время собрано.

Впрочем, директор не сообщил, какие конкретно области будут переименованы, но в конце апреля стало известно о том, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, согласно которому было предложено переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.