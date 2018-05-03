Меню
Украина
Переименование двух областей анонсировано на Украине
Экономика
Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине
Следующая новость
Загрузка...

    Переименование двух областей анонсировано на Украине

    2947

    Переименование двух областей анонсировано на Украине

    Киев, 3 мая. Руководитель украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о грядущем переименовании двух областей страны.

    Он напомнил, что в настоящее время киевское правительство «декоммунизировало» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов, пишут украинские СМИ.

    «Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — анонсировал он.

    Вятрович сообщил, что для данных изменений киевское руководство должно внести соответствующие изменения в Конституцию Украины (КУ). Так, нужное для запуска этого процесса число депутатских подписей в настоящее время собрано.

    Впрочем, директор не сообщил, какие конкретно области будут переименованы, но в конце апреля стало известно о том, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, согласно которому было предложено переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.