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Я бы сам не прыгнул: эксперт объяснил, почему погиб экипаж разбившегося в Сирии Су-30СМ
Россия
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    Я бы сам не прыгнул: эксперт объяснил, почему погиб экипаж разбившегося в Сирии Су-30СМ

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    Я бы сам не прыгнул: эксперт объяснил, почему погиб экипаж разбившегося в Сирии Су-30СМ

    У берегов Сирии потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-30СМ. Соответствующую информацию озвучили в Минобороны РФ.

    «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — отметили в военном ведомстве России.

    Как сообщили военные, крушение произошло около 9.45 по Москве. Самолет разбился в акватории Средиземного моря, во время набора высоты после взлета с авиабазы Хмеймим. По предварительным данным, огневого воздействия с земли по воздушному судну не было — в двигатель могла попасть птица.

    Авиабаза Хмеймим

    Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, экипаж Су-30СМ мог намерено увести терпящую бедствие машину в море, чтобы избежать падения на город Джебла.

    «Скорее всего нештатная ситуация произошла в тот момент, когда они набирали высоту, находясь над территорией города Джебла. Нужно понимать, что пилот всегда важнее машины и поэтому они обязаны были катапультироваться. Руководитель полетов всегда дает указание на эту процедуру, ну а дальше летчики уже сами принимают решение — пытаться посадить самолет или катапультироваться. Они берут ответственность на себя, но тут наши пилоты просто поняли, что под ними мирные жители и поэтому могли направить самолет в море, чтобы не допустить падения истребителя на жилые постройки и чтобы не погибли сирийцы», — поясняет ситуацию эксперт.

    По его словам, после увода самолета экипажу просто не хватило времени для того, чтобы спастись самим. В экстренных ситуациях счет идет на секунды, за которые воздушное судно пролетает десятки километров, так необходимых для удаления от жилого массива.

    Су-30СМ

    «Решают даже доли секунд — самолет хоть и планирует, крылья есть, но все равно такие ситуации развиваются скоротечно. Да, катапульта позволяет пилотам покидать самолет даже при нулевой скорости, фактически с земли, но я считаю, что они уводили машину от города, а значит, под ними были жилые кварталы и люди. Летчик всегда должен думать о том, куда упадет самолет. Я и сам бы не прыгнул, если бы подо мной был мирный город. Как же потом жить с этим? Так что наши ребята спасали сирийцев ценой своей жизни», — продолжил Красноперов.

    В ситуации возникает закономерный вопрос — почему не катапультировался хотя бы один из пилотов? Однако нельзя забывать о негласном правиле, которого придерживаются все военные летчики Российской Федерации.

    Пилоты ВКС РФ

    «Если летят два летчика, то никто из них не будет покидать самолет самостоятельно, оставляя в кабине своего напарника. «Ты прыгай, а я буду уводить» — у российских летчиков такого нет. Если два, так два, повезло — так повезло обоим. Это такая негласная традиция, правило. Других вариантов не дано», — заключил собеседник ФАН.

    Су-30СМ — это двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4+, последняя модификация базового Су-30. Самолет создавался для завоевания превосходства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и даже морских целей.

    Накануне при крушении американского военно-транспортного самолета С-130 (штат Джорджия) погибли девять человек. Воздушное судно рухнуло на автомагистраль в городе Саванна. Представители местных властей назвали чудом отсутствие автомобилей на дороге во время крушения. Самолет принадлежал ВВС Национальной гвардии США.

    Автор: Сергей Чемеков
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