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Доллар падает на открытии торгов Московской биржи
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    Доллар падает на открытии торгов Московской биржи

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    Доллар падает на открытии торгов Московской биржи

    Москва, 3 мая. Курс доллара в четверг на открытии Московской биржи оценивается в 63,76 рубля. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, доллар снизился на 26 копеек. Евро при этом 3 мая также показал снижение.

    На 10.00 евро был зафиксирован на уровне 76,38 рубля. Как пишет «Свободная Пресса», это на 10 копеек меньше отмеченной закрытии предыдущих торгов.

    Как пишет URA.ru, курс доллара 2 мая превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи. 

    Доллар падает на открытии торгов Московской биржи

    Автор: Анна Иванова
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