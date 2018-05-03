Инаугурацию Путина покажут на трех российских каналах 7 мая

Москва, 3 мая. Российские телеканалы покажут инаугурацию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая в Кремле. 50-минутную трансляцию торжественной церемонии вступления президента в должность можно будет посмотреть на Первом канале, на телеканале «Россия-1» и НТВ.

На тех же телеканалах будет показан традиционный парад победы, который состоится 9 мая. Изображение, в частности, будет передаваться с высоты птичьего полета благодаря специальным подвесным камерам.

Напомним, что президентские выборы состоялись в России 18 марта. По итогам голосования уверенную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, который баллотировался в качестве самовыдвиженца. Он набрал 76,69% голосов при явке 67,54%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), а на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).