Тяжелее вилки ничего в руках не держали: украинский борец раскритиковал чиновников, не пустивших его на ЧЕ в РФ
Киев, 3 мая. Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг участия его соотечественников в чемпионате Европы в Каспийске. Спортсмен раскритиковал украинские власти, запретившие атлетам, представляющим армейские клубы, выступать на территории РФ.
По словам Беленюка, ранее спортсменов заверили, что они смогут выступить в Дагестане.
#МойБлог #УберитеСвоиРукиОтСпорта На верхнем фото - новоиспеченный чемпион Европы из Грузии Роберт Коблиашвили, победивший в финале российского борца Бекхана Оздоева! С чем его поздравляю от всей души!! А ниже - чемпионат Европы 2016, хотя мы с Робертом встречались и в 2017 году.. Все это уже история, а она не терпит сослагательного наклонения:) Тем более, спорт - штука коварная и непостоянная! Но я увидел фото вчерашнего пьедестала, потом начали поступать звонки близких друзей, пристально следящих за моей карьерой, - со словами сочувствия. И все это навеяло мне воспоминания о том времени, уж извините.. Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) - задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах - ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов! Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим "державницьким рішенням" (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для укр. спортсменов принримать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счёт федерации. Но шум поднялся! Касаемо морального аспекта - тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен - это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время! Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!
«Я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов. Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим решениями, правда, в апреле его (министра молодежи и спорта Украины Жданова — прим. ФАН) тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации» — описал ситуацию Беленюк.
Он также поблагодарил спортсменов, заменивших представителей ЦСКА ЗСУ на соревнованиях.
Напомним, вокруг участия украинцев в проходящем в Дагестане чемпионате Европы сложилась абсурдная ситуация. Сначала министерство спорта запретило спортсменам выступать в России. Затем Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что атлеты все-таки отправятся в Каспийск. В результате же красную карточку от властей своей страны получили только спортсмены, представляющие армейские клубы.