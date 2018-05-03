Тяжелее вилки ничего в руках не держали: украинский борец раскритиковал чиновников, не пустивших его на ЧЕ в РФ

Киев, 3 мая. Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг участия его соотечественников в чемпионате Европы в Каспийске. Спортсмен раскритиковал украинские власти, запретившие атлетам, представляющим армейские клубы, выступать на территории РФ.

По словам Беленюка, ранее спортсменов заверили, что они смогут выступить в Дагестане.

«Я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов. Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим решениями, правда, в апреле его (министра молодежи и спорта Украины Жданова — прим. ФАН) тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации» — описал ситуацию Беленюк.

Он также поблагодарил спортсменов, заменивших представителей ЦСКА ЗСУ на соревнованиях.

Напомним, вокруг участия украинцев в проходящем в Дагестане чемпионате Европы сложилась абсурдная ситуация. Сначала министерство спорта запретило спортсменам выступать в России. Затем Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что атлеты все-таки отправятся в Каспийск. В результате же красную карточку от властей своей страны получили только спортсмены, представляющие армейские клубы.