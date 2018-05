Расстрел военных в Сирии: миротворцы ООН — соучастники терроризма

Австрийское еженедельное издание Der Falter опубликовало кадры шокирующего видео, относящегося ко времени нахождения австрийских миротворцев на Голанских высотах — спорной территории между Сирией и Израилем. На видео отчетливо видно, что австрийские миротворцы сознательно посылают патруль сирийских военных прямиком в засаду боевиков, о местоположении которой они знали заранее.

Понимая, видимо, что замять скандал не удастся, министр обороны Австрии Марио Кунасек пообещал, что его ведомство осуществит «полную и тщательную проверку» инцидента.

«Пусть едут...»

Четырехминутное видео Der Falter достаточно лаконично в своей журналистской части: обозреватель издания лишь сообщает нам, что исходные материалы, отснятые на Голанских высотах 29 сентября 2012 года, были получены в виде анонимного послания от неизвестного осведомителя.

Дальнейшие кадры представляют собой практически прямую трансляцию с минимальным монтажом: вначале мы видим, как австрийский блокпост осматривает окрестности с доминирующей высоты, отмечая закадровым комментарием обнаружение мощной засады боевиков (названных в репортаже «контрабандистами») на дороге неподалеку.

Затем камера «сбивается» — судя по всему, съемку ведет один из австрийских миротворцев, — и мы видим, как с другой стороны по той же дороге к блокпосту миротворцев подъезжает белый пикап сирийских военных (в комментарии говорится о «представителях полиции»).

В коротком разговоре миротворцы приветствуют сирийцев и выясняют, что они намереваются продолжить движение в район засады. Более того, в разговоре между собой австрийцы даже обсуждают возможность предостеречь сирийский патруль о засаде: «Может быть, предупредить их?» — «Нет, пусть едут..»

Итоговые кадры видео показывают кровавое окончание сюжета — «Тойота» сирийцев попадает под шквальный огонь боевиков. Более того, перед началом стрельбы мы слышим голос австрийского миротворца: «Ну вот, сейчас начнется». Судя по всему, все патрульные погибают, а австрийская камера лишь беспристрастно фиксирует происходящее.

Согласно официальному заявлению министра обороны Австрии, данный инцидент не был отражен в рапортах и отчетах миротворцев, а о его наличии ведомство узнало исключительно из публикации Der Falter. При этом представитель ООН сообщил, что в тот же самый период времени была зафиксирована гибель девяти сирийских военных на Голанских высотах в районе горы Хермон, что соответствует ландшафту на опубликованном видео.

Миротворческая миссия австрийского контингента на Голанских высотах закончилась в 2013 году.

Слепые миротворцы

Скандалы в связи с непрофессионализмом, «ошибками», а то и прямым участием миротворцев ООН на стороне одной из сил в модерируемых ими конфликтах давно являются частью миротворческих миссий «голубых касок». Задуманные как нейтральная «третья сила» в неразрешимых военных противостояниях миротворцы ООН неоднократно оказывались политически мотивированными участниками конфликтов, а то и проводниками интересов тех стран, которые имели в зонах напряжения свои интересы. Подчас никакого беспристрастного соблюдения нейтралитета с их стороны даже не просматривалось.

Одним из наиболее громких дел, в котором оказались прямо замешаны миротворцы ООН, стала так называемая «резня в Сребренице» в Югославии в 1995 году. Тогда нидерландский миротворческий контингент прямо спровоцировал межэтническое противостояние, отказав в защите боснийским мусульманам (бошнякам) и практически отдав гражданских лиц в руки вооруженных формирований боснийских сербов.

Впоследствии данный факт был максимально полно использован в западной пропаганде с целью демонизации боснийских сербов, с тем чтобы постараться вывести из-под удара миротворцев и заретушировать роль миссии ООН в разжигании конфликта. Однако в итоге вину голландцам пришлось признать — в июне 2017 года Апелляционный суд Нидерландов признал частичную ответственность своей страны за резню и постановил выплатить компенсацию родственникам 300 жертв в Сребренице.

Столь же двуличной оказалась позиция миротворцев ООН во время другого конфликта на территории Югославии — войны в Косове. В этом конфликте западные страны и представляющие их миротворцы практически единодушно поддерживали Армию освобождения Косова (KLA), воевавшую с сербскими войсками. На начальном этапе миротворческий контингент ООН даже выступал в качестве «живого щита», позволяя албанцам наращивать свои военные возможности.

Все это было еще более показательно, учитывая то, что KLA одновременно с этим совершала многочисленные военные преступления и систематически нарушала права человека — прямо на виду у миротворческой миссии. Эти факты «не замечались» в ходе конфликта, однако впоследствии также стали достоянием общественности.

Главным обвинителем KLA и миротворцев ООН выступила Карла Дель Понте, прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Долгие годы добивалась наказания виновных, однако ее усилия так и не принесли успеха. Впоследствии множество фактов, включая массовые убийства, похищения людей, торговлю органами, публичные казни — были собраны Дель Понте в ее книге «Мадам Обвинитель», где большая часть изложенного касалась отнюдь не сербов, но албанцев — и поддерживавших их миротворцев ООН.

Свое расследование Дель Понте была вынуждена продолжить не в трибунале, а на страницах книги, поскольку, по ее собственным словам, ни США, ни Великобритания, ни ряд других западных стран не проявили «никакого интереса» к установлению истины о роли своих граждан в военных преступлениях. И, более того, всячески препятствовали ее расследованию.

Прямое участие в преступлениях

Еще более показательно послевоенное «урегулирование», которое обеспечивали миротворцы ООН на территории бывшей Югославии. После окончания войны в Боснии произошло изменение формата миротворческих сил — вместо военного контингента в страну было отправлено подразделение Специальных сил международной полиции (International Police Task Force), костяк которого составляли наемные солдаты американской частной военно-разведывательной компании DynCorp.

В конце 1990-х годов военнослужащие DynCorp были уличены в контрабанде людьми, включая нескольких 12-летних девочек, которые были вывезены с территории Боснии и проданы в рабство. Пять сотрудников DynCorp были уволены в связи с оглашением данной информации, однако до сих пор никто из них так и не понес уголовного наказания.

Офицер Специальных сил международной полиции Катрин Болковач провела свое личное расследование данных фактов. Когда до нее дошли сведения о преступлениях ее сослуживцев, она отыскала и опросила жертв и возможных свидетелей. Во время своих поездок Болковач легко обнаружила семерых удерживаемых взаперти женщин, которых содержали «на голых матрасах, избитых и изнасилованных», а также установила как минимум три десятка фактов исчезновения людей и продажи в рабство.

Однако «миротворцы» избежали наказания благодаря своим официальным привилегиям. Более того, Болковач и ее коллега Бен Джонсон были уволены из DynCorp, а последний даже помещен под арест перед отъездом из Боснии. Впоследствии Болковач доказала неправомочность своего увольнения в британском суде, однако так и не добилась ни наказания для преступников, ни компенсаций для их жертв.

Статус миротворца: иммунитет

Проблему с привлечением миротворцев к ответственности наглядно описывает еще одна из коллег Болковач по боснийской миссии, Маделин Скотт, которая впоследствии присоединилась к ее расследованию и участвовала в написании книги «Подающий сигнал бедствия» (The Whistleblower: Sex Trafficking, Military Contractors And One Woman's Fight For Justice). К сожалению, как и в случае расследования Дель Понте, публикация такого досье в виде книги лишь подчеркивает бессилие официального западного правосудия в отношении миротворцев.

«Военнослужащие международных сил имеют особый статус, обеспечивающий иммунитет. В соответствии с договором, нарушители могут быть подвергнуты допросу только в стране, гражданами которой они являются. На практике такого никогда не случалось. Мне известно об инциденте с участием солдат американской военной базы, которые были участниками миротворческой миссии и были пойманы за руку при покупке женщин. Через несколько минут на место инцидента прибыл американский военный представитель, который заявил, что у местной полиции нет права вмешиваться в ситуацию», — пишет она в своем комментарии.

О фактическом иммунитете «мясников-миротворцев» свидетельствует и дальнейшая судьба DynCorp и его сотрудников: впоследствии компания «отметилась» в целом ряде публичных скандалов в Ираке, Афганистане и даже Мозамбике, однако продолжила оставаться одним из наиболее востребованных участников различных миротворческих миссий.

Судя по всему, и нынешнее расследование роли австрийских миротворцев в расправе над сирийскими полицейскими может увязнуть в бюрократической волоките, а то и в полном игнорировании очевидных фактов нарушения мандата. Тем более что австрийская миссия ООН на Голанских высотах была прекращена в 2013 году с показательной мотивировкой: «в связи с ухудшением состояния дел с безопасностью». Эти миротворцы «сломались», несите других...