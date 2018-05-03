Глава МИД Китая встретился с Ким Чен Ыном

Пекин, 3 мая. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Перегоры прошли в Пхеньяне в рамках двухдневного визита китайского министра в Северную Корею.

О переговорах сообщило Центральное телевидение КНР. При этом никаких подробностей встречи не приводится. Накануне стало известно о встрече Ван И со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. Информацию об этом распространило агентство Kyodo, однако никаких подробностей также не приводилось.

Напомним, сам Ким Чен Ын в конце марта посетил Китай. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой с того момента, как он возглавил Северную Корею в 2011 году. В Китае он пригласил лидера страны Си Цзиньпина посетить Пхеньян, и политик принял это приглашение.



