США пытаются втянуть весь мир в холодную войну: эксперт заявил об отсутствии у Запада здравого смысла

Напряженная обстановка в мире связана с односторонними действиями Соединенных Штатов и «подмятых ими под себя» западных стран, об этом заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Очевидно, что ситуация в мире, к сожалению, становится все более напряженной и менее предсказуемой. Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств», — заявил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, речь идет о малой группе стран, которые не представляют значимой доли человечества, но пытаются сохранить «средневековое доминирование в мировых делах». Эти страны, отметил Лавров, пытаются нагнетать конфронтационность, создают атмосферу стратегической неопределенности и недоверия, замораживают каналы диалога. Кроме того, создают ситуации, «когда цена блефа или ошибки может стать глобальной».

«Россия хотела бы полагаться на торжество здравого смысла «с той стороны», — заявил Лавров, отметив, что ответственность за благополучное будущее всего человечества лежит на всех.

Хаос и напряжение

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление главы российского МИД.

«По словам Лаврова, международная ситуация становится все более напряженной и менее предсказуемой. Ранее, напомню, президент Путин говорил, что ситуация в мире становится все более хаотичной. И они оба правы, как и в том, что эта хаотичность и непредсказуемость вызвана исключительно действиями США. Лавров упоминает украинские события четырехлетней давности, когда Германия, Польша и Франция, засвидетельствовав соглашение между президентом и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий, как только радикалы совершили переворот. В то же время НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении несогласных с ними регионов «пропорционально», — пояснил Дмитрий Родионов.

Запад неоднороден

Конечно, заметил эксперт, по украинскому вопросу, как и по многим другим, у Европы и США мотивация разная, Запад неоднороден. Но когда речь идет о противостоянии с Россией, у них сразу включается какая-то круговая порука. К тому же Европа сильно зависит от США по многим пунктам и, как минимум, не может делать что-то против интересов Вашингтона, вынужденно поддерживая самые безумные авантюры.

«К тому же Европа и сама неоднородна: там есть страны, которые хотели бы обрести независимость от США, но не могут, а есть те, которые мечтают о роли главного вассала. Не зря Лавров вновь и вновь возвращается к теме переворота на Украине — фактически именно тогда начался отчет новой холодно войны, в которую США пытаются втянуть весь мир. На самом деле холодная война шла и до этого. С первых дней окончания предыдущей, когда Запад, несмотря на полную капитуляцию России, активно развил наступления абсолютно во всех сферах наших интересов. Они безнаказанно бомбили наших союзников, расширяли НАТО, хотя обещали этого не делать, выходили из договора по ПРО, угрожая своими ракетами у наших границ, ломали сложившийся мировой порядок, узаконивая насильственное расчленение страны в центре Европы, устраивали кровавую провокацию в Южной Осетии», — добавил Дмитрий Родионов.

И верхом этого, отметил эксперт, стал переворот на Украине, попытка оторвать от России геополитически наиболее значимую территорию, уничтожить базу Черноморского флота, фактически ликвидировав его. Это не могло оставаться без ответа. Разве еще 10 лет назад кто-то мог представить себе реальность происходящего сейчас: голословные обвинения во вмешательстве в выборы по всему миру, допинговый скандал, дело Скрипаля? Это выглядело бы как иная реальность, совершенно невообразимая, уверен Родионов. Но мы в ней живем.