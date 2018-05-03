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«Почта России» выпустит марку к инаугурации президента РФ Путина
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    «Почта России» выпустит марку к инаугурации президента РФ Путина

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    «Почта России» выпустит марку к инаугурации президента РФ Путина

    Москва, 3 мая. К инаугурации президента РФ Владимира Путина «Почта России» выпустит марку, тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.

    Марка с изображением Спасской башни и Сенатского дворца Московского Кремля и надписью «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации» поступит в обращение 7 мая. Марка будет издана тиражом в 252 тысячи экземпляров.

    Жители Москвы и Санкт-Петербурга в день инаугурации президента также смогут поставить специальный штемпель на марках в отделениях «Почты России» в Москве на улице Мясницкой, 26 и в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской, 9.

    Напомним, выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. На них действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов избирателей. Инаугурация Путина назначена на 7 мая 2018 года. Ранее сообщалось, что к церемонии уже подготовлен президентский знак.

    Автор: Василий Котов
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