Украинцы могут купить на треть меньше сала на среднюю зарплату в 2018 году

Киев, 3 мая. На среднюю зарплату в 2018 году украинцы могут купить на треть меньше сала, чем в прошлом году. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Эксперты рассчитали, сколько сала можно купить на среднюю заработную плату в каждой из областей Украины. Выяснилось, что за год покупательная способность украинцев упала на 30%, а цены на сало взлетели на 67%. Таким образом, в марте 2018 года средний украинец может приобрести только 117 килограммов сала, тогда как в марте 2017 года мог купить 168 килограммов продукта.

Больше всего сала могут себе позволить жители Волынской и Ровенской областей (по 145 килограммов), меньше всего – жители Черниговской (92 килограмма), Одесской, Харьковской и Херсонской областей. Максимальное снижение покупательной способности зафиксировано в Николаевской и Киевской областях. Отмечается, что при этом зарплаты граждан на Украине повысились на 24%.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины заявило о необходимости повысить минимальную зарплату на Украине до 4,2 тысячи гривен до конца года, однако премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в стране возможности для этого нет.