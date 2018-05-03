Меню
Политика
«Первым возьму ружье»: Мадуро пообещал защитить богатства Венесуэлы от американцев
Экономика
Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине
Следующая новость
Загрузка...

    «Первым возьму ружье»: Мадуро пообещал защитить богатства Венесуэлы от американцев

    64

    «Первым возьму ружье»: Мадуро пообещал защитить богатства Венесуэлы от американцев

    Каракас, 3 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить богатства страны от американцев, заявив, что первым возьмет в руки ружье и устроит революцию.

    Во время выступления в рамках своей предвыборной кампании в штате Варгас Мадуро обратил внимание, что не позволит властям страны отдать ее богатства гринго (американцам).

    «Если однажды к власти придет правительство, которое попытается отдать богатства, я первым возьму ружье, чтобы устроить вооруженную революцию вместе с народом, — констатировал венесуэльский лидер, — если это будет необходимо, и призову народ взять оружие».

    Президентские выборы в Венесуэле пройдут 20 мая. В гонке участвуют пять кандидатов, в том числе и действующий лидер страны.

    «Первым возьму ружье»: Мадуро пообещал защитить богатства Венесуэлы от американцев

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.