«Первым возьму ружье»: Мадуро пообещал защитить богатства Венесуэлы от американцев

Каракас, 3 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить богатства страны от американцев, заявив, что первым возьмет в руки ружье и устроит революцию.

Во время выступления в рамках своей предвыборной кампании в штате Варгас Мадуро обратил внимание, что не позволит властям страны отдать ее богатства гринго (американцам).

«Если однажды к власти придет правительство, которое попытается отдать богатства, я первым возьму ружье, чтобы устроить вооруженную революцию вместе с народом, — констатировал венесуэльский лидер, — если это будет необходимо, и призову народ взять оружие».

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 20 мая. В гонке участвуют пять кандидатов, в том числе и действующий лидер страны.