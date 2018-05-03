Меню
Новости Сирии
Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии
Общество
Названы новые сроки работ по обеспечению безопасности Крымского моста
Следующая новость
Загрузка...

    Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии

    45

    Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии

    Москва, 3 мая. Американские спецслужбы работают над новой провокацией с так называемой «химатакой» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили информированные источники, связанные со специальными службами в Сирии.

    «Спецслужбы США на территории Сирии планируют провокации с использованием запрещенных веществ»,  — приводит слова источников РИА Новости.

    Отмечается, что провокация будет проведена в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» близ военной базы американских сил в Дейр-эз-Зоре. Ее подготовка ведется с 23 апреля.

    Этой операцией руководит бывший боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) Мишан Идриз Аль Хамаш.

    «Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — рассказали источники в Сирии.

    Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.