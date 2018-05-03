Спецслужбы США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии

Москва, 3 мая. Американские спецслужбы работают над новой провокацией с так называемой «химатакой» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили информированные источники, связанные со специальными службами в Сирии.

«Спецслужбы США на территории Сирии планируют провокации с использованием запрещенных веществ», — приводит слова источников РИА Новости.

Отмечается, что провокация будет проведена в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» близ военной базы американских сил в Дейр-эз-Зоре. Ее подготовка ведется с 23 апреля.

Этой операцией руководит бывший боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) Мишан Идриз Аль Хамаш.

«Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — рассказали источники в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.