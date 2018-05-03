МИД Иордании надеется на расширение координации с Россией по Сирии

Сочи, 3 мая. Иорданские власти рассчитывают на продолжение тесного диалога двух государств после избрания Владимира Путина на пост президента России, а также выражают надежду на расширение координации Москвы и Аммана по проблемам Сирии и Палестины. Об этом в четверг заявил глава дипломатического ведомства Иордании Айман Сафади.

Иорданский министр передал поздравления от короля арабской республики Путину по случаю переизбрания на посту президента РФ.

«И хотели бы выразить надежду на продолжение тесного диалога на благо реализации наших совместных интересов и на благо совместного участия в решении ряда региональных проблем», — заявил он на переговорах с российским министром Лавровым в Сочи.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сотрудничеству двух стран помогают «доверительные, тесные отношения» между их руководителями.

Также глава российского ведомства заявил о том, что Москва согласна с тем, что все усилия, которые на сегодняшний день предпринимаются в рамках сирийского кризиса, должны в результате завершиться «возобновлением полноценного политического процесса в Женеве в соответствии с резолюцией (Совета Безопасности ООН) 2254».