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В Госдуме заявили об отсутствии связи между цензурой и запретом на въезд в РФ Мацейчуку
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    В Госдуме заявили об отсутствии связи между цензурой и запретом на въезд в РФ Мацейчуку

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    В Госдуме заявили об отсутствии связи между цензурой и запретом на въезд в РФ Мацейчуку

    Москва, 3 мая. Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отреагировал на сообщение относительно того, что польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года.

    Он заявил об отсутствии связи между цензурой и запретом на въезд в РФ польскому журналисту, а также назвал такой вердикт «верным», передает RT.

    «Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением», — считает сенатор.

    Напомним, ранее польский журналист Томаш Мацейчук рассказал, что ему запретили въезд на территорию Российской Федерации на 30 лет. В феврале 2018 года Мацейчук был задержан в Подмосковье.

    Сотрудники правоохранительных органов проводили в его квартире обыск. Как рассказал журналист, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».

    Автор: Дана Балан
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