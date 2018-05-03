Победивший Мацейчука на ринге российский политолог отреагировал на депортацию поляка из РФ

Главный редактор интернет-портала Politrussia.ru и политолог Руслан Осташко, который ранее одержал победу над поляком Томашем Мацейчуком на ринге, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал справедливым выдворение поляка из РФ.

«Надо отметить дату, накануне которой Томаш собрался вернуться в Москву. Он намеревался приехать перед 9 мая, все прекрасно помнят ситуацию, которая сложилась в прошлом году, когда он накануне этого праздника устроил ряд провокаций. Они в свою очередь вызвали очень серьезное возмущение в нашем обществе. Я предполагаю, что он планировал сделать то же самое. Его появление на российских телеканалах или в центре города с какими-нибудь плакатом могло бы спровоцировать различные инциденты. Поэтому считаю его депортацию абсолютно справедливой. Вопрос только в сроке, на который ему запрещен въезд, некоторые считают, что 30 лет — это слишком много», — отметил политический аналитик.

При этом собеседник агентства не исключил, что когда Мацейчуку будет 58 лет, он встретит День Победы на Красной площади.

«Мы покажем ему парад Победы и то, как замечательно мы живем. Также мы увидим, сможет ли он реализовать себя на процветающем Западе, о котором он нам рассказывал в эфирах телеканалов», — заключил Руслан Осташко.

Он также обратил внимание на тот факт, что поляк прилетел в Москву из Франфурта. Также, по мнению политолога, вызывают большие вопросы те факты, что большинство перелетов Мацейчука в Москву осуществляются либо из Германии, либо из Варшавы.

«Он живет в Познани, это город, где есть международный аэропорт и есть прямые рейсы в Москву», — подчеркнул Руслан Осташко.

Резюмируя, он добавил, что действия российских спецслужб в данной ситуации вполне оправданы. Также он сказал, что после боя с Мацейчуком они несколько раз пересекались, но в целом не контактировали.

Напомним, в эту среду Мацейчук был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Домодедово». Ему был вручен запрет на въезд на территорию России сроком на 30 лет.