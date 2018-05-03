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Экономика
«Ренова» запросила дополнительную поддержку государства из-за санкций США — СМИ
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    «Ренова» запросила дополнительную поддержку государства из-за санкций США — СМИ

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    «Ренова» запросила дополнительную поддержку государства из-за санкций США — СМИ

    Москва, 3 мая. Бизнес-группа «Ренова» Виктора Вексельберга обратилась к правительству РФ с просьбой о предоставлении преференций после включения в американский санкционный список. Об этом в четверг, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, сообщает «Коммерсантъ».

    Утверждается, что «Ренова» в частности просит рефинансирования в госбанках западных кредитов на 820 миллионов евро под залог 26,5% акций компании «Русал» без привязки к рыночной цене бумаг алюминиевой компании. Также речь идет о рефинансировании кредитов и облигаций компаний, входящий в состав «Реновы», на сумму до 300 миллиардов рублей в случае, если на эти компании будут распространены «вторичные санкции».

    Кроме того, по информации источника, «Ренова» просит предоставить ей таможенные льготы, а также преференции в получении государтсвенных заказов.

    Сообщается, что перечень мер по поддержке «Реновы» изучают профильные министерства.

    Напомним, в настоящее время в России продолжается работа над законопроектом об ответных мерах РФ после ввода санкций со стороны Вашингтона. О том, что власти непременно рассмотрят варианты помощи российским компаниям и предпринимателям, попавшим под действие ограничительных мер, неоднократно говорили в Кремле.     

    Автор: Федор Веснин
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