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Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом
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    Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом

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    Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом

    Нью-Йорк, 3 мая. Знаменитый украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о насмешках над своим старшим братом — мэром Киева Виталием Кличко. По его словам, в политике «надо быть толстокожим» и не обращать внимания на подобные вещи.

    «Это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам», — отметил он в интервью Deutsche Welle.

    Владимир Кличко подчеркнул, что у его брата нет специального политического образования — он всему учился на практике, однако Виталий Кличко совершенствуется по мере работы. Самое главное, считает боксер, что у мэра Киева прогрессивные взгляды, пишет «Федерал Пресс».

    Напомним, что бывший боксер Виталий Кличко прославился благодаря своим ярким цитатам и забавным оговоркам. Ему приписывают такие крылатые высказывания, как «Я не вижу абсолютно никаких запахов», «Киевлянам нужно готовиться к земле», «Я встречался с погибшими милиционерами» и многое другое.

    Автор: Антон Соколов
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