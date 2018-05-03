Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом

Нью-Йорк, 3 мая. Знаменитый украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о насмешках над своим старшим братом — мэром Киева Виталием Кличко. По его словам, в политике «надо быть толстокожим» и не обращать внимания на подобные вещи.

«Это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам», — отметил он в интервью Deutsche Welle.

Владимир Кличко подчеркнул, что у его брата нет специального политического образования — он всему учился на практике, однако Виталий Кличко совершенствуется по мере работы. Самое главное, считает боксер, что у мэра Киева прогрессивные взгляды, пишет «Федерал Пресс».

Напомним, что бывший боксер Виталий Кличко прославился благодаря своим ярким цитатам и забавным оговоркам. Ему приписывают такие крылатые высказывания, как «Я не вижу абсолютно никаких запахов», «Киевлянам нужно готовиться к земле», «Я встречался с погибшими милиционерами» и многое другое.