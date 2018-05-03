Меню
Политика
КНДР выделит стройматериалы и рабочих для строительства моста у границы РФ
Политика
Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом
Следующая новость
Загрузка...

    КНДР выделит стройматериалы и рабочих для строительства моста у границы РФ

    47

    КНДР выделит стройматериалы и рабочих для строительства моста у границы РФ

    Владивосток, 3 мая. КНДР предоставит рабочих, а также часть строительных материалов для строительства автомобильного моста через границу с Россией. Об этом рассказали в Минвостокразвития.

    Отмечается, что специалисты из РФ и Северной Кореи в июне 2018 года проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Ожидается, что Пхеньян выделит рабочих и часть стройматриалов. При этом российская сторона должна выделить необходимую для строительства технику и строительные материалы.

    Летом эксперты просчитают технические параметры, уточнят, сколько средств должно уйти на дорогу. Ранее сообщалось, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода.

    КНДР выделит стройматериалы и рабочих для строительства моста у границы РФ

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.