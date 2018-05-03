КНДР выделит стройматериалы и рабочих для строительства моста у границы РФ

Владивосток, 3 мая. КНДР предоставит рабочих, а также часть строительных материалов для строительства автомобильного моста через границу с Россией. Об этом рассказали в Минвостокразвития.

Отмечается, что специалисты из РФ и Северной Кореи в июне 2018 года проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Ожидается, что Пхеньян выделит рабочих и часть стройматриалов. При этом российская сторона должна выделить необходимую для строительства технику и строительные материалы.

Летом эксперты просчитают технические параметры, уточнят, сколько средств должно уйти на дорогу. Ранее сообщалось, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода.