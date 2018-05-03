Украинским военным устроят «сладкую жизнь» по стандартам НАТО

Киев, 3 мая. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военнослужащие ВСУ получат рацион питания, разработанный по стандартам НАТО. Об этом Порошенко написал в Facebook, сопроводив сообщение фотографиями нескольких блюд.

«Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели…» — похвастался новым меню Порошенко.

По словам Порошенко, теперь, даже находясь вдали от полевой кухни, украинские военные смогут питаться качественно и сбалансировано. В обновленном по стандартам НАТО меню нашлось место шоколаду, джемам и сухофруктам.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что украинская армия является одной из самых эффективных в Европе.

Комментируя высказывание главы государства, депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко напомнил, что ВСУ испытывают большие проблемы не только с поставкой запчастей, горюче-смазочных материалов и экипировки, но даже продуктов питания.