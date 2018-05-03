Меню
Политика
Цивилев предложил создать специальные управляющие компании в ТЦ после трагедии в Кемерово
Экономика
Стройплощадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине
Следующая новость
Загрузка...

    Цивилев предложил создать специальные управляющие компании в ТЦ после трагедии в Кемерово

    375

    Цивилев предложил создать специальные управляющие компании в ТЦ после трагедии в Кемерово

    Кемерово, 3 мая. Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе совещания с участием полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло и губернаторов сибирских регионов выступил с идеей создавать для объектов с массовым скоплением людей, где два и более арендаторов, управляющие компании (УК), которые будут курировать вопросы безопасности.

    «Мы предлагаем создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах с массовым пребыванием людей, где два или более арендаторов, управляющие компании, которые будут конкретно заниматься вопросами безопасности, в том числе пожарной», — предложил Цивилев.

    Он отметил, что после страшной трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек, в регионе было проинспектировано 697 из более 4 тыс. таких объектов.

    В ходе проверок, добавил Цивилев, было зафиксировано свыше 3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

    По результатам проверок к административной ответственности было привлечено 245 должностных и юридических лиц, временно приостановлено использование восьми объектов.

    По окончании совещания Цивилев сообщил, что регион изучает еще ряд идей по улучшению пожарной безопасности в таких местах.

    Напомним, в результате сильного пожара в «Зимней вишне» 25 марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.