В Киеве пригрозили ответственностью за коммунистическую символику на 9 Мая

Киев, 3 мая. В преддверии празднования Дня Победы в Киеве пригрозили ответственностью за использование коммунистической символики.

Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что ее использование на Украине является прямым нарушением закона, за которое граждане будут привлечены к ответственности.

Напомним, с 2015 года использование коммунистической символики на Украине даже в рамках празднования 9 Мая расценивается как «пропаганда» и запрещается так называемым законом «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Более того, праздник 9 Мая на Украине в 2015 году был упразднен, вместо него киевские власти учредили новый — День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

В настоящее время на Украине активно проводится так называемая «декоммунизация», в рамках которой проходит массовое переименование улиц и населенных пунктов, сносятся памятники, искореняются традиции советских времен. Фактически такой политикой украинские власти пытаются переписать историю и разорвать связь украинского и российского народов. Ранее на Украине запретили использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским».