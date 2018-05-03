Критики назвали худшего рок-музыканта за всю историю

Москва, 3 мая. По версии музыкальных критиков, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови стал худшим рок-музыкантом, включенным в Зал славы рок-н-ролла, за всю историю рок-музыки.

Рейтинг из 214 музыкантов Зала славы рок-н-ролла был опубликован на портале Vulture. Бон Джови занял в нем последнюю строчку. По мнению критиков, за 30 лет музыкант и его группа не смогли создать ни одного хита, а стиль Bon Jovi в рейтинге назван «претенциозным» и «фальшивым».

Предпоследнее место в рейтинге Vulture заняла группа Queen, которую критики посчитали «самой переоцененной в истории поп-музыки», пишет «Ридус».

Лучшим же рок-музыкантом, по версии портала, стал Чак Берри. Также в топ-5 вошли The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли и Джеймс Браун.

Недавно напомнившая о себе группа ABBA также попала в список, но расположилась лишь на 204-й строке. Как ранее сообщало издание «НьюИнформ», несмотря на выход новой песни, музыканты ABBA заявили, что не будут развивать творчество дальше и не намерены отправляться в тур с гастролями.