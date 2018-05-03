Россия — локомотив правды: эксперт оценил влияние США на украинский кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что военно-политический кризис на Украине был инспирирован извне западными странами во главе с США. Об этом российский министр заявил в интервью итальянскому журналу Panorama.
«Внутриполитический кризис на Украине был инспирирован извне группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на свои и чужие», — подчеркнул Лавров.
При этом он считает показательным то, что Германия, Польша и Франция, «засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали». По словам Сергея Лаврова, Запад с самого начала украинского кризиса придерживался не проукраинской, а антироссийской линии.
«Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы «Восточное партнерство», — добавил он.
В данном случае руководители западных государств на протяжении десятков многих лет пытались заставить жителей Украины делать ложный выбор по типу «с нами или против нас» — между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе. В итоге это привело к коллапсу всей украинской государственности.
«С учетом того, что наши дипломаты не могут высказывать вещи, которые не подтверждены документально, заявление Лаврова говорит о том, что у России есть неопровержимые доказательства влияния Запада на украинский кризис. И они (доказательства — прим. ред.) могут быть опубликованы в недалеком будущем. Кроме того, сообщение главы МИД я могу связать с предстоящим чемпионатом мира по футболу, ведь, как в случае с сочинской Олимпиадой, там могут начаться провокации. Это такое предупреждение некоторым нашим партнерам, что в случае если провокации все же будут, мы не ни перед чем не остановимся и материалы опубликуем», — заявил в интервью корреспонденту ФАН политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.
По мнению собеседника ФАН, в последнее время российские дипломаты «стали смелее в своих высказываниях». Это говорит о том, что Москве уже можно не опасаться введения новых антироссийских санкций или расширения уже действующих.
«Санкции, которые постоянно вводит Запад против России, уже исчерпали свой ресурс. И сейчас наши дипломаты прекрасно понимают, что не надо скромничать, ведь более жесткого давления на Россию уже ввести невозможно. То есть все, что можно было ввести, уже ввели и большего эффекта не добиться. Но, по-моему, нужно было изначально вести себя более открыто и высказывать все как есть на самом деле. Правила дипломатических войн и конфликтов нарушены западными игроками, и нам, в такой позиции, вести себя здраво, в классической форме ведения дипломатических дискуссий нет никакого смысла», — продолжает политолог.
Однако всеобщая открытость Российской Федерации должна быть направлена не против западных государств и США, а на открытость в отношениях с другими странами, руководители которых недовольны внешнеполитическими и гегемоническими амбициями Вашингтона.
«Нам нужно заполучить большее количество союзников, поэтому нам нужно говорить правду. Мы должны показать некоторым странам, что они не одни ведут борьбу с США, что Москва их поддержит. И вообще, Россия — локомотив правды. Если мы будем скромничать, то все будут думать, что Вашингтон нас додавил, что нужно подчиниться тому гегемону, который не соблюдает правил игры. Нам нужно показать, что время американской гегемонии закончилось и ситуацию невозможно повернуть назад», — заключил Руслан Осташко.