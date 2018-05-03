Россия — локомотив правды: эксперт оценил влияние США на украинский кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что военно-политический кризис на Украине был инспирирован извне западными странами во главе с США. Об этом российский министр заявил в интервью итальянскому журналу Panorama.

«Внутриполитический кризис на Украине был инспирирован извне группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на свои и чужие», — подчеркнул Лавров.

При этом он считает показательным то, что Германия, Польша и Франция, «засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали». По словам Сергея Лаврова, Запад с самого начала украинского кризиса придерживался не проукраинской, а антироссийской линии.

«Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы «Восточное партнерство», — добавил он.

В данном случае руководители западных государств на протяжении десятков многих лет пытались заставить жителей Украины делать ложный выбор по типу «с нами или против нас» — между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе. В итоге это привело к коллапсу всей украинской государственности.

«С учетом того, что наши дипломаты не могут высказывать вещи, которые не подтверждены документально, заявление Лаврова говорит о том, что у России есть неопровержимые доказательства влияния Запада на украинский кризис. И они (доказательства — прим. ред.) могут быть опубликованы в недалеком будущем. Кроме того, сообщение главы МИД я могу связать с предстоящим чемпионатом мира по футболу, ведь, как в случае с сочинской Олимпиадой, там могут начаться провокации. Это такое предупреждение некоторым нашим партнерам, что в случае если провокации все же будут, мы не ни перед чем не остановимся и материалы опубликуем», — заявил в интервью корреспонденту ФАН политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

По мнению собеседника ФАН, в последнее время российские дипломаты «стали смелее в своих высказываниях». Это говорит о том, что Москве уже можно не опасаться введения новых антироссийских санкций или расширения уже действующих.

«Санкции, которые постоянно вводит Запад против России, уже исчерпали свой ресурс. И сейчас наши дипломаты прекрасно понимают, что не надо скромничать, ведь более жесткого давления на Россию уже ввести невозможно. То есть все, что можно было ввести, уже ввели и большего эффекта не добиться. Но, по-моему, нужно было изначально вести себя более открыто и высказывать все как есть на самом деле. Правила дипломатических войн и конфликтов нарушены западными игроками, и нам, в такой позиции, вести себя здраво, в классической форме ведения дипломатических дискуссий нет никакого смысла», — продолжает политолог.

Однако всеобщая открытость Российской Федерации должна быть направлена не против западных государств и США, а на открытость в отношениях с другими странами, руководители которых недовольны внешнеполитическими и гегемоническими амбициями Вашингтона.