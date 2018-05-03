Сирия новости 3 мая 12.30: перестрелки между боевиками на севере Хомса, при взрыве в Идлибе погиб медработник

Сирия, 3 мая. Перестрелки между радикальными группировками зафиксированы на севере Хомса, при взрыве мины в Идлибе погиб медицинский работник, в южные пригороды Дамаска прибыло 50 автобусов для вывода боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 к югу от Дамаска, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло район Дамаска.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам ИГ в районе Хаджар аль-Асвад. Одновременно с этим по позициям радикалов бьет артиллерия правительственных войск. Twitter-канал (@SyriawatanNews) передает, что минувшей ночью ИГИЛовцы обстреляли район Ас-Санаа. Сведений о пострадавших не поступало.

В районы Ялда и Баббила прибыло 50 автобусов для вывода из региона боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Об этом пишет военный источник в микроблоге в Twitter (@sayed_ridha).

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс отмечаются столкновения между группировками радикальной оппозиции, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что командование САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили с боевиками соглашение, в соответствии с которым члены незаконных формирований должны покинуть позиции в Хомсе, а также сдать сирийской армии все имеющееся оружие, получив взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо. Часть исламистов считает договоренности с правительственными силами предательством со стороны повстанцев.

Местный источник передает в социальной сети Twitter (@dimashq.now), что радикалы обстреляли деревни Джабурин и Акрад ад-Дасиния на северо-западе региона.

Провинция Идлиб

В городе Ад-Дана провинции Идлиб прогремел взрыв. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ Mghorab3), что СВУ сдетонировало недалеко от офиса благотворительной организации. В результате инцидента погиб медицинский работник.

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный источник сообщает на своей странице в Twitter (@IdlibPlus), что российская авиация бьет по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от города Джиср аш-Шугур. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в этой части региона.

Провинция Хама

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры». По сведениям агентства, российская авиация наносит удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях города Аль-Латамина. В это время артиллерия правительственных сил САР бьет по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Аз-Закият и Кафр Зета.

Al-Masdar News сообщает, что силами российских ВКС и САА недалеко от Кафр Зеты были уничтожены штаб и склад оружия формирования «Джейш аль-Изза».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)